Более 70% опрошенных россиян поддержали признание независимости республик Донбасса

Три четверти жителей России поддержали решение президента страны Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Опрос провели аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство россиян сообщили, что знают о решении лидера страны признать суверенитет республик Донбасса. Из них 66% хорошо осведомлены и подробно читали об этом. Еще 26% граждан слышали о ситуации, однако не знают деталей.

Поддержали решение президента Владимира Путина 73% жителей России. Каждый десятый респондент затруднился ответить на данный вопрос. Также 78% граждан выразили поддержку решению главы государства о подписании соглашения о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса.