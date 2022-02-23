В Латвии предложили запретить выдавать всем россиянам визы в Евросоюз

Глава комитета Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс предложил запретить выдавать всем гражданам России туристические визы в страны Евросоюза из-за признания Москвой независимости ЛДНР.

По словам Колса, около 70% россиян поддерживают позицию о том, что НАТО — главный агрессор и несет ответственность за обострение ситуации на Украине.

«Если это позиция широкой общественности в России, то она никак не стыкуется с тем, что они [граждане РФ] едут отдыхать в агрессивные страны», — заявил парламентарий.

Колс предложил обсудить эту инициативу с другими членами ЕС. Глава комитета Сейма по европейским делам Вита Анда Терауда хоть и назвала такие санкции «драконовскими», но поддержала обсуждение идеи с остальными участниками Евросоюза.

В Прибалтике уже не в первый раз высказывают предложение запретить гражданам РФ посещать Европу. Так, в апреле 2021 года бывший президента Эстонии Тоомас Хендрик-Ильвес (возглавлял страну с 2006 по 2016 годы) призывал заморозить визы для всех россиян.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой Народных республик. На следующий день договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛДНР ратифицировали Госдума и Совет Федерации.