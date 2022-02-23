Нарколог Казанцев развеял миф об эффективности рассола в борьбе с похмельем

Многие россияне верят, что рассол крайне эффективен в борьбе с похмельем. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев развеял данный миф.

Специалист объяснил, что рассолы содержат слишком много соли. Из-за этого в организме удерживается вода, что мешает выводу токсинов, а также способствует обезвоживанию.

«С похмелья лицо у людей и так все отечное, как у шарпея, хотя в целом идет обезвоживание», — цитирует Казанцева «Лента.ру».

Кроме того, медик опроверг и другое заблуждение, что хорошее самочувствие можно вернуть, если снова выпить спиртное. Однако опохмеляться категорически не рекомендуется, так как это способствует дальнейшему употреблению и увеличению объема недоокисленного алкоголя.

Однако избавиться от похмелья можно с помощью кисломолочных продуктов. Об этом рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, пишет телеканал «360».