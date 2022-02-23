Экс-депутат бундестага Гердт назвал отказ от «СП-2» выстрелом Германии себе в голову

Решение о заморозке проекта «Северный поток-2» власти Германии приняли по указке США, а канцлер ФРГ Шольц является марионеткой Вашингтона. Об этом на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» заявил предприниматель, экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Двойная мораль уже становится фирменным знаком западной дипломатии. Мы все прекрасно понимаем, что Америка станет самым большим импортером газа в Европу и Германию,а не это было изначально заложено. И на сегодняшний день мы стоим перед угрозой, что газ будет около двух тысяч евро. Химическая индустрия, стоящая на газе, станет неконкурентоспособной и все, мы вылетаем с рынка <…> Cейчас я вижу в первый раз тенденцию, когда перестали обсуждать Россию-агрессора и начали думать о своем кармане, хотя еще это не ударило. Это приведет к социальным беспорядкам, коллапсу внутри нашей всей системы», — считает Гердт.

Накануне канцлер ФРГ Шольц дал распоряжение Минфину приостановить сертификацию построенного газопровода «Северный поток-2». Затем МИД ФРГ заявил о том, что проект заморожен в качестве мер на признание Россией независимости ЛДНР.

Гердт отметил, что по такой логике Берлину нужно отказаться и от газопровода «Северный поток-1»

«Самое большое газохранилище [в Германии] наполнено на 3%. И то, что у нас нет веерного отключения — это не заслуга политиков, а заслуга господа бога, потому что зима не холодная. Мы движемся в странную ситуацию, на сегодняшний день — это выстрел в себе в голову».

Глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст ранее выразил надежду, что «Северный поток -2» будет возобновлен, поскольку он выгоден Германии.