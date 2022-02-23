Пользователи Twitter из Турции поддержали Путина за признание республик Донбасса Россией

Турецкие пользователи Twitter выступили в поддержку России после решения президента Владимира Путина признать независимость республик Донбасса.

Как отмечает автор Telegram-канала «Мост через Босфор», Анкара продавала ударные беспилотники Киеву, не заботясь о безопасности мирных жителей ЛНР и ДНР, а сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто назвал действия Москвы «явным нарушением территориальной целостности Украины».

Жители Турции не поддержали собственного лидера и отметили, что Путин принимает верные решения. Некоторые позавидовали России, что у страны есть такой президент, который является самостоятельным и не действует по указке из Вашингтона, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Путин играет с США и НАТО. Он играет со старым Западом, как кошка с мышкой. Он плавно вытянул Донбасс из лап НАТО и Запада. Украина тоже вернется к России. А улицы Запада, который очень скоро останется без природного газа, захлебнутся в беспорядках и огне», — написал один из комментаторов.

«Путин показал, что означает быть мировым лидером. А наши руководители ездят по Африкам в поисках заработка», — с сарказмом добавил другой пользователь соцсети.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен давлению Запада, оценивая ситуацию на востоке Украины. По словам российского дипломата, конфронтацию в отношении России в мире сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, передает телеканал «360».