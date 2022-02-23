Татьяна Навка сравнила фигуристку Камилу Валиеву с Дюймовочкой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о встрече с российскими фигуристами после их возращения с Олимпиады в Пекине.

Навка выложила серию фотографий, на которых есть снимки с фигуристками Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой. Она заявила, что все девушки очень юные, нежные и трогательные. По словам Навки, спортсменки совсем не похожи на тех серьезных бойцов с разнообразными образами, в которых они выходят на лед. Навка также отдельно отметила встречу с Валиевой, сравнив ее с героиней детской сказки.

«Ну а наша юная звездочка Камила совсем Дюймовочка, в жизни такая маленькая, хрупкая, такая скромная, совсем не такая, как была на экранах! Пусть у всех у них все сложится самым счастливым образом!» — написала Навка на личной странице в соцсети Instagram.

Напомним, что Анна Щербаковой стала олимпийской чемпионкой в одиночной программе на Играх в Пекине. Трусовы выиграла серебро, а Валиева стала четвертой.