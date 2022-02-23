Сотрудники ФСБ задержали шесть человек в Крыму за подготовку теракта

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на территории православного храма в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ России по республике.

«ФСБ России предотвратила террористический акт в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, силовики задержали шесть граждан России, которые являются участниками украинского экстремистского сообщества «Правый сектор»1, запрещенного на территории РФ. Злоумышленники готовили подрыв самодельного взрывного устройства. В настоящее время после случившегося проводится проверка.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации