Российская правозащитница и общественный деятель Мира Тэрада прокомментировала признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметила глава основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), она всецело поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР.

«Это решение выстрадано долгими годами тщетных переговоров с Западом по поводу статуса Донбасса и сало следствием невыполнения Минских соглашений украинской стороной», — цитирует Миру Тэрада Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам правозащитницы, жители Донбасса теперь получат шанс добиться справедливости, поскольку Россия начала активно отстаивать их права и свободы перед международными организациями. Также глава ФБР считает, что именно Украина виновна в геноциде русскоязычного населения на территории Донбасса, а все военные преступники должны быть наказаны.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался о ситуации в Донбассе. Как считает дипломат, происходящее на востоке Украины не является геноцидом.