Рада предложила ввести санкции против коллег из Госдумы за признание ЛДНР

Верховная рада Украины выступила с предложением в адрес Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против депутатов Государственной думы, которые проголосовали за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

По имеющимся данным, ограничения против российских политиков могут быть введены на десять лет. Конкретные меры пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что страны коллективного Запада уже ввели адресные санкции в отношении российского истеблишмента, однако президента Владимира Путина ограничения не коснулись. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.