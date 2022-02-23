Бизнесмен Пригожин поделился деталями своей семейной жизни

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос журналистов, которые попросили прокомментировать очередное включение его имени в санкционный список Европейского союза.

РИА Новости поинтересовалось у Пригожина, почему в список ограничительных мер также попали его мать и жена. В то же время супруги остальных физических лиц, против которых ввели санкции, в этот перечень не вошли.

«Расскажу вам по секрету. Моя мать меня родила. И здесь европейцы полностью правы. Это была именно она. А с женой я выполнял свои супружеские обязанности. Почему нет жен других санкционных лиц, даже страшно подумать. Видимо, они делали это нерегулярно», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее страны Европейского союза согласовали введение нового пакета антироссийских санкций после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. В список включили депутатов, физические лица и организации.