Симоньян иронично отреагировала на попадание под санкции ЕС

Евросоюз в течение 23 февраля планирует обнародовать список новых антироссийских санкций за признание Москвой независимости ЛДНР. По данным СМИ, в него вошли несколько российских банков, депутаты Госдумы и несколько физических лиц, включая телеведущего Владимира Соловьева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову и главреда RT Маргариту Симоньян.

Последняя прокомментировала новость в своем telegram

«Мы с Марией Захаровой достали платочки и ждем включения нас в санкционный список. Всплакнуть напоследок», — сыронизировала журналистка.

Санкции подразумевают заморозку активов указанных лиц на территории ЕС, а также запрет на въезд в страны- члены Евросоюза.

Ранее Соловьев назвал свое попадание в список санкций признаком того, что в Европе его боятся.