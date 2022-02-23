Кай Хаверц выразил недовольство игрой «Челси» в матче 1/8 финала ЛЧ против «Лилля»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц выразил недовольство игрой лондонской команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля» (2:0).

Он указал на то, что в команде понимали всю важность матча с «Лиллем». По словам хавбека, французы показали хороший футбол.

«Мы не показали свой лучший футбол, не смогли играть агрессивно, как в последние несколько недель, но победили со счетом 2:0, и это самое главное. В воскресенье — еще один турнир, и сейчас мы должны сосредоточиться на нем», — цитирует футболиста BT Sport.

Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 27 февраля. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.