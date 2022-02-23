«Значит, боятся». Телеведущий Соловьев отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Телеведущий Владимир Соловьев назвал смешным решение ЕС внести его в санкционный список из-за признания Россией независимости ЛДНР.

В комментарии агентству URA.RU журналист рассказал, что еще не видел окончательного окончательного документа Брюсселя, но паники по этому поводу у него.

«Удивительно [что я попал в этот список], у меня же нет государственных должностей, я просто журналист. Европейцы против меня — это смешно. Значит, так сильно боятся», — цитирует журналиста издание.

Санкции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС и заморозка европейских активов указанных лиц. Соловьев добавил, что из-за своего насыщенного графика ему сложно ездить за границу.

ЕС планирует обнародовать список санкций в течение 23 февраля. По данным СМИ, в него вошли 351 депутат Госдумы, банки «Россия», ВЭБ и Промсвязьбанк, и 24 физических лица, в числе которых главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.