Глава «Мегалайна» рассказал, как разгрузить автодороги Петербурга

Создание крупной сети перехватывающих парковок позволит сформировать в Санкт-Петербурге комфортную и благоприятную среду как для местных жителей, так и для гостей города, рассказал в беседе с iReactor гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

По его словам, такие стоянки необходимы для Северной столицы. Например, они очень актуальны в будние дни, когда горожане едут на работу. Однако сейчас в Петербурге недостаточно подобных объектов, считает Корупятник.

«Те перехватывающие парковки, которые есть, работают, просто их крайне недостаточно. Очень мало. Я считаю, мы максимум на 5-10% удовлетворяем запросы», — уточнил глава «Мегалайна».

Геннадий Корупятник сообщил, что его компания планирует реализовать в Петербурге крупную программу, предусматривающую создание 61 транспортно-пересадочного узла. Ожидается, что первый ТПУ появится в районе станции метро «Старая Деревня».

«На мой взгляд, это самое удобное и правильное направление развития транспортной инфраструктуры города. Безусловно, надо расширять сеть всего существующего транспорта, переходить на экологические виды транспорта, но без создания ТПУ все это будет только увеличивать хаос. Создание ТПУ и огромной сети перехватывающих парковок создаст комфортную и благоприятную среду как для жителей, так и для гостей нашего города», — указал Корупятник.

Компания «Мегалайн» также занимается модернизацией территории бывшей промзоны «Горская». Решение о реновации объекта поддержали президент РФ Владимир Путин и руководство Петербурга. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей.