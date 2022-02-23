Кузнецова заявила, что более 31 тысячи детей из ДНР и ЛНР пересекли границу России

Более 31 тыс. детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, пересекли границу Российской Федерации.

Причем более тысячи из них — это дети-сироты. Об этом рассказала вице-спикер Государственной думы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова. На данный момент дети направляются в пункты временного размещения.

Сироты из Донбасса получат материальную помощь вне зависимости от гражданства. По словам Кузнецовой, для них откроют социальные лицевые счета, передает телеканал «360».

Эскалация конфликта в Донбассе обострилась в конце прошлой недели. Главы ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. В связи с этим несколько дней назад началась эвакуация женщин, детей и стариков из Донбасса на территорию России.