Трамп восхитился решением Путина о признании ДНР и ЛНР

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на развитие ситуации вокруг Украины.

По его словам, президент России Владимир Путин поступил очень мудро, признав суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», — сказал политик в рамках выступления на одной из американских радиостанций.

Ранее стало известно, что нынешний глава Белого дома Джо Байден выступил с официальным заявлением по Украине. Однако в Кремле отметили, что Путин не следил за речью американского коллеги, так как находился на рабочем совещании.