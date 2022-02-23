Минэнерго Румынии: страна не будет иметь проблем с газом в случае конфликта на Украине

Румыния не столкнется с трудностями по части снабжения природным газом в случае вооруженного конфликта на Украине. На это указал румынский министр энергетики Вирджил-Даньел Попеску, передает агентство AGERPRES.

По его словам, импорт голубого топлива может быть быстро перенаправлен на иные маршруты, через Джурджу и Арад. Помимо того, зима подходит к концу, а внутреннее потребление страна способна обеспечить за счет собственных ресурсов.

«Мы рассматриваем СПГ, США, Азербайджан. Мы анализируем другие источники, помимо посредников "Газпрома"», — заявил Попеску на международной конференции по проблемам энергетики Power Summit 2022, организованной в Бухаресте «Финансовой газетой».

Сохранение поставок газа в Европу находится в интересах всех сторон. Об этом ранее заявил глава немецкого концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах.