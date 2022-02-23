«Имеем дело с абсолютными радикалами»: журналист Кот назвал Украину инструментом для Запада

Украина сейчас представляет собой лишь инструмент для западных стран в достижении ими определенных целей.

Запад солидаризировался с радикалами Украины и теперь покрывает все творимое ими беззаконие. Таким мнением поделился журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

«Мы понимаем, что имеем дело с абсолютными радикалами. ОБСЕ никак не выполняет ту функцию, которую должна. Очень многое замалчивается. Это уже междусобойчик Запада, а Украина используется в качестве заточки против России и жителей уже признанных народных республик», — объяснил он в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

По мнению эксперта, у Российской Федерации есть все основания для оказания помощи населению Донецкой и Луганской народных республик. В этом случае у страны нет другого варианта, кроме как защищать людей. При этом о дальнейшем развитии ситуации сказать что-то определенное пока сложно, резюмировал Кот.