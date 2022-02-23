Американское издание Hollywood Unlocked сообщило о смерти 95-летней Елизаветы II

Американские журналисты заявили, что королева Великобритании Елизавета II скончалась на 96-м году жизни.

Издание Hollywood Unlocked сообщает, что утечка информации о смерти королевы произошла благодаря источникам, близким к ее окружению. Якобы именно они уведомили, что Елизавету II нашли мертвой в день светского мероприятия.

«Она должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой», — сказано в сообщении.

Вскоре эти новости получили опровержение. Британский журналист Рикардо Брукс заявил в своем Twitter-аккаунте, что королевская семья действовала бы в соответствии с регламентом в случае смерти Елизаветы II. Первым о трагедии сообщит телеканал BBC. А личный секретарь королевы свяжется с премьер-министром Великобритании.

Ранее появились новости о том, что Елизавета II заразилась COVID-19. У королевы были обнаружены симптомы острой респираторной инфекции.