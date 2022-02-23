Глава «Нафтогаза»: Украина рассчитывает на продолжение транзита российского газа

Киев ожидает, что прокачка российского газа в ЕС не прекратится. Обратный эффект возможет в случае усугубления ситуации и разворачивании активных боевых действий на всей территории страны. Об этом заявил на брифинге глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, Украина понимает, что Россия и так «впритык подошла» к тем минимальным объемам, которые она обязана поставлять на европейский рынок.

«Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить большие, многомиллиардные штрафы и окончательно терять репутацию поставщика», — добавил руководитель компании.

Витренко также уточнил, что Киев обладает возможностями закупать и импортировать голубое топливо из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.

Украина ранее расширила возможности покупки газа в Европе. В начале февраля страна впервые начала физический импорт топлива из Венгрии.