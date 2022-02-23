Призеры Игр-2022 отправились на карантин в Новогорск перед встречей с Путиным

Российские призеры пекинских Игр-2022 отправились на карантин на тренировочную базу в Новогорске перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР), встреча с главой государства может состояться 4 марта.

«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», — отметил источник.

Напомним, в неофициальном медальном зачете по итогам ОИ-2022 сборная России заняла девятое место. В активе команды шесть медалей наивысшей пробы, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Олимпийские игры в столице КНР проходили с 4 по 20 февраля.