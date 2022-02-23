Экс-глава Госдепа Помпео обвинил Байдена в «сдаче» Украины Путину

Экс-госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал слабую реакцию главы Белого дома Джо Байдена на признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, американский лидер должен был оказать действительно серьезное давление на Москву. Вместо этого Белый дом ввел санкции, которые только рассмешили российскую сторону и позволили ей действовать дальше.

«Я думаю, Владимир Путин, наблюдая за введенными против тех двух частей Украины санкциями, воспринял это как зеленый свет», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новый санкционный пакет западных стран. По ее словам, ограничения ввели бы в любом случае, ситуация с ЛДНР тут не причем.