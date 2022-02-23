Сатановский описал диалог Путина с западными коллегами еврейским анекдотом

Россия сделала все, чтобы с помощью дипломатии решить вопросы выстраивания архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Западные коллеги не слышат и не желают слышать российского лидера Владимира Путина. Так Сатановский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, во время разговора с журналистом Владимиром Соловьевым.

Описать эту ситуацию востоковед решил еврейским анекдотом, который рассмешил не только журналиста, но и слушателей программы «Соловьев LIVE».

«Люди, которые с той стороны не отвечают ни за что. В данном случае Путин говорит со стеной. Как в старом еврейском анекдоте про Стену Плача: у еврея, который рядом жил, 80 лет каждый день молился, корреспондент спрашивает: вы столько лет обращались к богу, какие у вас чувства ? А тот ответил: у меня такое ощущение, что я разговаривал со стеной», — сказал Сатановский.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Многие западные страны раскритиковали такое решение российского лидера, заявив о возможных санкциях против России.