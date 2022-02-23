«Любой на месте Путина сделал бы то же самое»: латиноамериканцы поддержали признание Россией ЛДНР

Многие жители Латинской Америки в социальных сетях поддержали решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Многие латиноамериканцы проявили интерес к истокам конфликта и попытались определить, кто же прав в этом запутанном споре. И хотя некоторые осудили решение России, но существенная часть пользователей выступила в поддержку признания ЛНР и ДНР.

«НАТО постепенно приближается к территории РФ со времен Второй мировой войны, и теперь они обвиняют Россию во вторжении на территорию Украины!» — написал один из интернет-пользователей с ником Rodders06.

«Украина не может ставить под угрозу безопасность России. Любой на месте Владимира Путина сделал бы то же самое», — поделился мнением политолог Аугусту ди Франку.

Кроме того, президент Никарагуа Даниэль Ортега стал первым из латиноамериканских лидеров, кто положительно оценил признание независимости ЛДНР. Он поприветствовал данное решение и обвинил США и Европу в агрессии против Москвы, пишет Федеральное агентство новостей.

В целом стало понятно, что многие представители Латинской Америки оправдали желание Российской Федерации сопротивляться приближению НАТО к своим границам. Большинство местных жителей уверено, что действия России преследуют своей целью укрепление национальной безопасности.