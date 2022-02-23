Ведущий Норкин рассмешил аудиторию «Места встречи» анекдотом про Путина и Нарышкина

Анекдот про российского лидера Владимира Путина и заседание Совбеза РФ прозвучал в эфире программы «Место встречи». Рассмешить аудиторию удалось ведущему программы Андрею Норкину.

Члены Совбеза на внеочередном заседании 21 февраля высказали поддержку независимости ДНР и ЛНР, заявив, что это необходимо для обеспечения безопасности их жителей, в числе которых много россиян.

«Могу только в очередной раз выразить свое восхищение чувством юмора, которым обладают наши с вами соотечественники. Кто смотрел вчерашний Совбез, тот поймет. А смотрели все», – сказал Норкин.

После чего ведущий решил рассказать небольшой анекдот, который посвящен разговору российского президента и главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Во время своего выступления Нарышкин оговорился и заявил, что поддерживает присоединение Донецкой и Луганской народных республик к Российской Федерации. Путин с улыбкой на лице заявил, что сейчас это не обсуждается.

«"Владимир Владимирович я поддерживаю". "Что вы поддерживаете?" "Я поддерживаю решение о разделе Польши". "Погодите, Сергей Евгеньевич, мы этот вопрос пока еще не рассматриваем"», – рассказал Норкин.

Анекдот Норкина довел до слез гостей программы, в студии раздался громкий смех. Отметим, что Нарышкин, перед тем как оговорился о присоединении ЛДНР к РФ, выступил с предложением дать Западу еще один шанс побудить Украину выполнить Минские соглашения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал признание Луганской и Донецкой народных республик президентом РФ историческим моментом. По его мнению, этот случай навсегда останется в истории как восстановление справедливости.