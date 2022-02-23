Декоративное наказание. Как повлияют на россиян новые санкции Запада?

Санкции США и Евросоюза, введенные против России из-за признания независимости ЛДНР, существенно не повлияют на российскую экономику, так как носят «декоративный характер». Об этом заявил экономист Георгий Колташов.

По мнению эксперта, декорацией является и приостановка Германией сертификации газопровода «Северный поток — 2», тоже принадлежащая к санкционному пакету. Запуск «СП — 2» состоится, как только будет «окончательно решен вопрос Украины», уверен Колташов.

«Запад боится вводить настоящие санкции в отношении России из-за угрозы мощного ответа. Все понимают: можно очень сильно пострадать, получив перестройку российской, евразийской торговли в пользу Китая. Поэтому единственный негативный эффект для нас состоит в падении нашего фондового рынка и в ослаблении рубля, которое происходит, скорее, от страха бизнеса перед санкциями и неопределенностью», — заявил директор Института нового общества в комментарии «ПС».

Ранее США наложили ограничения на ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние организации, а также на суверенный долг РФ и «пятерых представителей элит», включая детей директора ФСБ Александра Бортникова, экс-премьера Михаила Фрадкова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Евросоюз внес в санкционные списки 351 депутата Госдумы РФ и ограничил доступ страны к европейскому финансовому рынку. Великобритания наложила санкции на пять российских банков, а также на миллиардеров Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов (в Лондоне такие меры назвали «самыми жесткими»).

Несмотря на краткосрочное падение национальной валюты, на стороне рубля — рост мировых цен на нефть, который будет продолжаться в том числе из-за дальнейшего развития военно-политического кризиса в Восточной Европе, уточнил Колташов. Примечательно, что в Госдепе США оснований для роста нефтяных цен не видят, а рыночные аналитики ждут подорожания «черного золота» на 20% — это около $120 за баррель.

Что касается авторов санкций на Западе? они, похоже, приняли твердое решение «сдать» киевский режим, считает экономист.

«Все, что они [ЕС, США и Великобритания, — прим.ред.] делают — это нагнетание истерии при минимальном санкционном нажиме на Россию. Хотя в конечном итоге все крупные российские банки окажутся под санкциями в США и в Британии, это произойдет куда позднее, на следующем этапе. Санкции будут вводиться дозировано, но это никакого экономического ущерба нам не нанесет», — заключил Колташов.

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Накануне в Twitter появилось ироничное заявление председателя Европарламента Жозепа Борреля о санкциях против российских депутатов. Боррель подчеркнул, что последние больше не увидят «никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов в Антверпене». На резонансное высказывание резко отреагировали в МИД РФ, напомнив, что с 2014 года глава ЕП ни разу публично не поддержал жертв гражданской войны на Донбассе, потому что истинный интерес составляют «шоппинг и вечеринки».

Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров рассказал «Политике Сегодня» о «плохом конце» для Украины в том случае, если Киев будет продолжать текущую политику и после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Подробнее о том, как Азаров отнесся к этому решению Владимира Путина — в нашей статье.