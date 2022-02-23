В бундестаге не теряют надежду на возобновление проекта «Северный поток-2»

Остановка сертификации газопровода «Северный поток-2» не говорит о том, что проект окончательно закрыт, заявил РБК глава комитета климату и энергетики в бундестаге ФРГ Клаус Эрнст.

По его словам, российско-германские отношения в сфере энергетики пережили не один политический кризис и в этот раз тоже смогут найти выход из положения. Немецкий депутат назвал решение правительства Олафа Шольца о приостановке сертификации «СП-2» «проблематичным» и «большим шагом назад». По мнению Эрнста, от запуска газопровода выиграли бы более десяти европейских государств. Теперь их ждет резкое повышение цен на голубое топливо.

Глава комитета по климату пояснил, что ФРГ уже сейчас нужно больше газа. Выхода у Берлина два: либо покупать очень дорогой американский СПГ, либо газ из других газопроводов, но это будет все тот же российский газ.

«Газ, который поступает через Украину, дороже, потому что Украина взимает плату за транзит, которую в конечном итоге должен платить немецкий потребитель. Вот почему я предполагаю, что цены на газ в Германии вырастут», — цитирует Эрнста РБК.

Немецкий политик не исключил, что Россия может остановить транзит газа через Украину, если геополитическая ситуация ухудшится. Но выразил надежду, что этого не случится.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию построенного трубопровода после признания Россией независимости ЛДНР.