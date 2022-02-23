Вадим Самойлов посвятил новый клип «На Берлин» конфликту в Донбассе

Исполнитель Вадим Самойлов презентовал музыкальный клип и посвятил его ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками.

На официальном YouTube-канале Самойлова 23 февраля появился клип «На Берлин», посвященный конфликту на Донбассе. Сама песня была написана еще в 2017 году, и музыкант уже исполнял ее на концерте в Донецке. Весь ролик выполнен в черно-белом стиле. По центру экрана Самойлов с гитарой в руках исполняет песню, а на фоне мелькают кадры военной хроники.

«Беда, да не одна, под «Градами» города. По Дону гуляет, смерч нагоняя, коричневая чума»; «За тех, кто погиб в бою, за мир на плечах у нас — за Донбасс!», «Тому, кто на нас ходил, конец навсегда один — на Берлин!» — поет Вадим Самойлов.

Ситуация в ДНР и ЛНР обострилась несколько дней назад. До сих пор там продолжаются обстрелы со стороны украинских силовиков, в результате которых страдают мирные жители. Из-за этого властям республик пришлось экстренно эвакуировать часть населения. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.