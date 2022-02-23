Захарова пристыдила главу Европарламента за бриллианты, шоппинг и вечеринки

Официальный представитель МИД РФ раскритиковала пост, написанный от лица председателя Европарламента Жозепа Борреля о санкционном запрете для российских парламентариев ездить на шоппинг и вечеринки в страны ЕС. Мария Захарова уверена, что соцсети 74-летнего испанского политика ведут «малограмотные сотрудники».

Накануне Боррель опубликовал запись в Twitter, где оценил европейские санкции для 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание независимости ЛДНР.

«Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг», — отмечалось в твите главы ЕП, который позже был удален.

Global Look Press / Zheng Huansong

По словам Захаровой, господин Боррель ни разу не выразил публичную поддержку семьям более 13 тысяч человек, погибших за время гражданской войны в Донбассе с 2014 года. Он также не выражал требования обеспечить детям Донецка и Луганска безопасность и не призвал киевский режим «обуздать националистов».

«Теперь мы поняли почему: шоппинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика», — написала Захарова в Telegram.

Представитель МИД РФ также поинтересовалась, нормально ли это, когда «еврочиновник радуется за то, что бизнес стран-членов ЕС понесет убытки».

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