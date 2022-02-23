Мурашко назвал проблемы со слухом характерным осложнением омикрон-штамма COVID-19

Люди, которые перенесли омикрон-штамм коронавируса, рискуют столкнуться с нарушением слуха, предупредил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Переболевшие омикрон-штаммом также жалуются на проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами. При этом подобные последствия характерны и для других мутаций коронавируса.

«Есть проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов. Это жалобы на нарушение слуха, боли в ухе, нарушение обоняния и ряд других», — добавил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Для поддержания иммунной системы министр порекомендовал проходить процедуру ревакцинации. В условиях распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции делать прививку необходимо не реже одного раза в шесть месяцев, пишет телеканал «360».