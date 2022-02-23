Генсек ООН Гутерреш не согласен с формулировкой о «геноциде» в Донбассе

Сложившуюся на территории Донецкой и Луганской народных республик обстановку нельзя назвать геноцидом. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Президент России Владимир Путин комментируя признание независимости Донбасса, заявил, что Москва была заинтересована в реализации Минских соглашений. По его словам, украинские власти свели все усилия к нулю. Лидер обратил внимание на то, что договоренности были убиты еще до решения РФ.

Ранее сообщалось, что ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках является геноцидом со стороны Киева. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.