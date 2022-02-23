Момент взрыва возле троллейбусного депо в Луганске попал на видео

Взрыв прогремел неподалеку от троллейбусного депо в Луганске ранним утром. Момент ЧП попал на видео, кадры были опубликованы в Сети.

В результате взрыва депо получило серьезные повреждения — разрушены стены и конструкции. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля возле здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске. Народная милиция ЛНР считает, что диверсию организовали украинские военнослужащие, а их целью был глава ведомства.