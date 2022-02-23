Количество эвакуированных в Россию жителей ЛДНР превысило отметку в 94 тысячи человек

Число беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в России перевалило за 94 тысячи человек. Об этом рассказали в силовых структурах.

Данные приводятся на утро 23 февраля, отсчет начинался с 18 числа. После признания ЛДНР Москвой поток беженцев сократился. Президент России Владимир Путин подписал указы о новом статусе республик 21 февраля.

«По данным на утро 23 февраля, границу России пересекли свыше 94,6 тыс. человек, почти 60 тыс. из них — граждане Украины, более 34,6 тыс. — России», — подчеркнул источник ТАСС.

Ранее беженцы с Донбасса прибыли в Рязанскую область. На первом поезде в регион доставили группу из 793 человек.