Потанин заявил, что Валиеву «сломали» на Олимпиаде в Пекине

Глава попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин прокомментировал результаты соревнований фигуристок на пекинских Играх-2022.

По мнению бизнесмена, 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву сломали из-за ситуации с сомнительной допинг-пробой.

«Валиеву просто сломали. А Трусова нарвалась на ситуацию, когда спорт и субъективные оценки вошли в противоречие. Я не говорю, что эта ситуация неправильная. И хорошо, что золото выиграла Щербакова. Но я за объективность. Если люди в спорте показывают результат, то они должны побеждать», — цитирует миллиардера «Матч ТВ».

Напомним, Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила пять четверных прыжков на ОИ. Правда, судьи засчитали ей только три, поскольку в двух прыжках она допустила ошибки. В итоге россиянке досталась серебряная медаль. Щербакова завоевала золотую награду, идеально откатав произвольную программу. После объявления результатов у Трусовой произошел нервный срыв, успокоить подопечную не могла даже тренер Этери Тутберидзе.