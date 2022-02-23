Белый дом: встреча Байдена и Путина в планах не значится

Обсуждавшаяся ранее встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена больше в планах не значится, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Официальный представитель Белого дома отметила, что на данном этапе встреча «безусловно, в планах не значится». Кроме того, Псаки сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал неуместной назначенную на 24 февраля встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Эти переговоры задумывались как контакт, за которым могло бы последовать «взаимодействие с президентом Путиным», уточнила Псаки.

В то же время пресс-секретарь Белого дома заверила, что США не закроют дипломатические контакты, даже если российская сторона пойдет на эскалацию ситуации. Сохраняется и возможность для общения глав государств, уточнила Псаки.

«Сейчас для этого не время», — заключила пресс-секретарь.

Ранее Псаки заявила, что администрация США видит «зеленых человечков» в ЛДНР. Они ведут себя якобы как российские военные, но не носят форму, уточнила пресс-секретарь Белого дома.