Британские читатели Daily Mail поддержали решение президента России Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Указ о признании суверенитета ЛДНР российский лидер подписал после обращения глав республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина 21 февраля. Иностранные интернет-пользователи поддержали данную инициативу Путина, поскольку приравнивают ситуацию с событиями, произошедшими в Косово, передает «ПолитРоссия».

«Мы признали независимость Косово почти в таких же обстоятельствах, в которых Россия сейчас признает Донецк и Луганск, чего бы это ни стоило», — написал MrBond.

Некоторые читатели газеты также пришли в восторг от решения Путина признать независимость республик Донбасса.

«Хехехе, Путин снова перехитрил всех этих идиотов, пока они обсуждали, какого цвета юбки должны носить маленькие мальчики, если они чувствуют такую необходимость», — прокомментировал Acropora. «У Путина – шахматы, у Байдена – шашки», — написал Resident Biden.

Ранее читатели китайского издания Guancha упрекнули США в лицемерии из-за ситуации на Украине. Комментарии появились в ответ на обращение к руководству Китая постоянного американского представителя в ООН Линды Томас-Гринфилд с целью «уговорить Россию поступить правильно».