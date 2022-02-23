Сатановский: американцы готовы сдать всю Украину с потрохами

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что власти США призвали украинского президента переехать из Киева во Львов, только подчеркивают то, какой абсолютный бардак начался на Украине после признания руководством РФ независимости ЛНР и ДНР.

Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, по словам которого начавшийся на Украине бардак сопровождается обострением в Киеве уже ничем не прикрытой внутриполитической борьбы.

При этом появились сообщения о том, что американское посольство, которое на днях было перенесено из Киева во Львов, перебазируется уже из Львова в Польшу. И это, по мнению Сатановского, указывает на то, что американцы готовы «сдать с потрохами» всю Украину, включая Галицию вместе со всеми националистами.

«Судя по всему, США и все их союзники вместе взятые внутренне готовы к тому, что вышибать их с Украины будут вплоть до Чопа, Ужгорода, Мукачево и Тернополя с Трускавцом. Осталось теперь в максимальной степени оправдать их ожидания, — отмечает политолог. — Что называется, погнали их в свое время из Сайгона, погнали совсем недавно из Кабула, а из Киева они сами ушли и из Львова уходят. Получается, что и всем остальным, включая Тайбэй, можно приготовиться…».

Федеральное агентство новостей /

А санкции, которыми после признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик президент США Джо Байден пригрозил России, не только не пугают и не злят, а вызывают лишь смех, отмечает эксперт.

Соединенные Штаты продолжают запугивать Россию санкциями, хотя с этими санкциями смог справится даже Иран, да и все остальные страны, кого американцы пытались ими наказать.

У живущих в Донбассе людей, подчеркивает Сатановский, нет в Америке ни счетов, ни домов. А в самом Донбассе нет американских инвестиций, и они там никому не нужны. Поэтому хватит морочить голову с этими санкциями.

«Что до (главы европейской безопасности Жозепа) Борреля… Автор из испанских по происхождению комиков все-таки предпочитает Луи Де Фюнеса. Как-то у него то, чем он занимался, много лучше получалось, чем у Борреля или Зеленского..», — заключил политолог.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее 22 февраля Жозеп Боррель опубликовал в своем микроблоге в Twitter короткое сообщение о санкциях, которые будут введены против России из-за признания ею независимости республик Донбасса.

«Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг», — лаконично сообщил Боррель своим подписчикам.

Позже стало известно, что санкции Евросоюза коснутся 351 человек – депутатов Государственной Думы, проголосовавших за независимость ЛНР и ДНР, а также 27 физических и юридических лиц.