Рада призвала Зеленского закрыть границы с Россией и Белоруссией

Верховная рада призвала президента Украины Владимира Зеленского закрыть границы с Россией и Белоруссией, а также перекрыть транспортное сообщение с этими государствами.

Автором документа является депутат от националистической фракции «Свобода» Оксана Савчук. В пояснительной записке к закону подчеркивается, что принятие инициативы объясняется тем, что Россия якобы совершает «агрессивные военные действия» в отношении Украины, а также «создает оккупационные администрации» в Донецкой и Луганской народных республиках. Москва также, по мнению Савчук, якобы нарушает принципы международных прав и обязательств.

Недавно глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По его словам, это решение является своевременным, продуманным и отвечающим украинским интересам.