После того, как федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик приостановил процесс сертификации «Северного потока – 2», немцам как нации, можно только посочувствовать.

Такое мнение в комментарии информационному порталу «ПолитНавигатор» высказал политолог и экономист Александр Дудчак, по словам которого, нынешняя ситуация свидетельствует об окончательной утрате немецкой нацией былого величия и суверенитета.

«Остановка процесса сертификации "СП – 2" – подтверждение печального для немцев факта – руководство страны действует в интересах Соединенных Штатов, а не в интересах своих граждан, немецкого бизнеса, немецкой экономики», — отмечает Дудчак.

По словам политолога, даже если Соединенные Штаты Америки смогут увеличить поставки сжиженного природного газа в Европу, они все же не смогут полностью обеспечить потребность европейцев в голубом топливе.

При этом европейцам не помогут и другие страны-импортеры газа. Норвегия, например, и так работает на максимум своей добычи, и нее собирается разрабатывать новые газовые месторождения, так как придерживается курса на «зеленую энергетику». А Катар, воспользовавшись моментом, предлагает европейским странам заключить долгосрочные контракты на поставку топлива по нынешним завышенным в результате затянувшегося энергетического кризиса ценам.

«Штаты просто топят экономику Евросоюза, как своего конкурента. Но под предлогом "коллективного ответа на действия России", и руками самих же европейцев», — уверен Дудчак.

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Для России, по словам эксперта, заморозка сертификации нового газопровода в сложившейся ситуации является неприятностью, но точно не проблемой. А вот репутация нового федерального канцлера Германии Олафа Шольца понесла в результате этого шага невосполнимый ущерб.

«"Газпром" свои затраты уже компенсировал. Контрактные обязательства выполнит и с помощью "СП – 1", и "Турецкого потока". В перспективе газ, предназначенный для Европы, можно переориентировать на азиатский рынок. Снижение ожидаемых физических объемов продаж компенсируется ростом цен. А Шольц останется в памяти, как самый слабый канцлер Германии за последние лет 100», — заключил политолог.

Напомним, президент России Влади мир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР вечером 21 февраля. При этом глава государства заявил, что страны Запада в любом случае, вне зависимости от действий Москвы, введут против нее новые санкции.