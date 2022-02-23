Белый дом увидел в Восточной Украине «зеленых человечков» и назначил их российскими военными

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Белом доме видят «зеленых человечков» в ЛДНР.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «зеленые человечки», которых видят США в Донбассе, ведут себя якобы как российские военные. По словам Псаки, они не носят форму, поэтому в Вашингтоне им придумали такое название.

«Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — заявила пресс-секретарь на брифинге.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала несбывшееся «вторжение» России на Украину провалом американских спецслужб. Пользователи Telegram согласились с ней, отметив, что политика властей США основана на лжи и угрозах.