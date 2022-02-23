Политолог Мухин предрек Зеленскому досрочные выборы после признания ЛДНР Россией

Президента Украины Владимира Зеленского могут ждать досрочные выборы из-за ситуации вокруг признания ЛНР и ДНР Россией, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению политолога, ситуация продолжит развиваться в мирном ключе, так как Украина «оказалась не готова к такому повороту событий». По сути Киев лишится поддержки западных партнеров, считает Мухин.

«Это большая трагедия для Владимира Зеленского, которого, судя по всему, ждут досрочные президентские выборы», — сообщил ФАН Алексей Мухин.

Политолог отметил, что Запад фактически уже ввел все санкции, которые «действительно могут что-то изменить». Однако они ничего не изменили. Остановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» в Германии грозит Европе высокими ценами на газ, а Россия все свои потери спокойно компенсирует, считает Мухин.

Ранее депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман заявил, что дальнейшее развитие событий в Донбассе, в том числе усиление эскалации конфликта, зависит исключительно от действий Киева. Если власти Украины одумаются и перестанут совершать противозаконные действия в отношении Луганской и Донецкой народных республик, у России не будет причин вводить войска в Донбасс, считает парламентарий.