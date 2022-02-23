Президент ЦАР Туадера выразил поддержку признанию ДНР и ЛНР

Россия предотвратила насилие признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление сделал президент Центральноафриканской Республики Форстен-Арканж Туадера.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал документ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это решение оценили не только граждане ЛНР и ДНР, но и президент ЦАР.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизней людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — поделился Туадера в ходе беседы с РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поставили подписи в документе о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подписание соглашение прошло в Кремле.