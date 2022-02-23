Президент Венесуэлы Мадуро выразил поддержку Путину

Венесуэла поддерживает президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал президент страны Николас Мадуро.

Мадуро также подчеркнул, что Венесуэла выступает за поиск дипломатического решения украинского кризиса. Президент республики заявил об этом, когда комментировал ситуацию вокруг Украины.

Российский лидер Владимир Путин ранее подписал документ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Глава государства принял это решение на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Из-за обстрелов со стороны Украины граждан ЛНР и ДНР эвакуировали в Россию.