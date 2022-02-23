Экс-депутат Рады Журавко: миротворцы остановят братоубийственную войну в Донбассе

Совет Федерации принял правильное решение о вводе российских миротворческих сил в Донбасс, это поможет остановить геноцид в регионе, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий признался, что относится к принятому решению «очень позитивно». Войну нужно останавливать, сообщил изданию «ПолитЭксперт» Журавко.

«Тем более Совет Федерации разрешил использовать ВС РФ не как военную силу, а как миротворческую. Поэтому я как украинский политик соглашусь с этим на 1000%. Эту войну братоубийственную надо останавливать», — уточнил политик.

Ранее Совфед положительно ответил на запрос президента России Владимира Путина о применении войск за рубежом. Они должны будут обеспечить мир на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что соответствующее обращение со стороны российского лидера пришло сразу после признания независимости ДНР и ЛНР.