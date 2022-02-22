Эксперт Аркатов о покушении на главу ЦАР: укладывается в паттерны поведения Франции

Политолог Иван Аркатов не исключает, что задержанные в аэропорту Банги вооруженные французы могли готовить покушение на главу Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера.

«На мой взгляд, это вполне реалистичный сценарий. С учетом событий последних десятилетий, происходивших в Африке, это правдоподобная версия», — заметил Аркатов в беседе с ФАН.

Он напомнил, что за последние годы Франция потеряла ключевые позиции на африканском континенте. Президент Туадера своим примером всячески показывает другим африканским лидерам, что можно встраивать государственность без опоры на бывшую метрополию. Именно это пугает Париж и толкает на необдуманные меры.

В прошлом году Франция финансировала вооруженный госпереворот в ЦАР, который обернулся неудачей. Радикалы были разгромлены правительственными силами. Многие военнослужащие прошли подготовку у российских инструкторов, которых западные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера».

Напомним, во вторник в аэропорту Банги были задержаны вооруженные французы, которое представились сотрудниками миротворческой миссии МИНУСКА. Примечательно, что они прибыли в аэропорт накануне прилета президента страны.

«Это укладывается в паттерны поведения бывшей метрополии. Даже если с этими товарищами вышла ошибка, контекст говорит о том, что подозрения не случайны. Даже если посмотреть саммит Евросоюза и Африки, можно сделать вывод, что Франция активно теряет влияние. Это может подтолкнуть ее к опрометчивым и рисковым решениям», — пояснил Аркатов.

Тот факт, что Франция отрицает все подозрения, Аркатов назвал классическим ходом в информационном поле коллективного Запада.