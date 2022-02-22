Две школьницы погибли в Петербурге после падения с высоты

Тела двух подростков были найдены в ночь на 22 февраля у дома № 27 по проспекту Маршала Блюхера в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает издание «Питерские заметки», тела девочек-подростков обнаружил 22-летний молодой человек, проходивший ночью мимо дома № 27 по проспекту Маршала Блюхера. Парень сразу же проинформировал о своей «находке» органы охраны правопорядка.

Оперативники выяснили на месте, что погибшими являются школьницы, одной из которых 14 лет. На 16-м этаже дома была найдена сумка с личными вещами девочки. По предварительным данным, школьницы погибли в результате падения с 16-го этажа. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.