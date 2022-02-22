Трамп: Россия не признала бы ЛНР и ДНР при его президентстве

Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что если бы он сейчас возглавлял США, то Россия не решилась бы признать независимость республик Донбасса.

Экс-глава Белого дома также указал на несостоятельность администрации действующего президента Джо Байдена. По словам Трампа, политика демократа привела к укреплению позиций России на мировой арене.

«Я очень хорошо знаю Владимира Путина и при администрации Трампа он никогда бы не сделал того, что делает сейчас, ни за что!» — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на внеочередном большом заседании Совета безопасности России обсудил ситуацию в ДНР и ЛНР. Затем он подписал указ о признании независимости республик Донбасса, а также договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.