Появление российского разведывательного корабля неподалеку от Гавайев, то есть поблизости от знаменитой базы ВМС США Перл-Харбор, в районе, имеющем для Вашингтона стратегическое значение, поставило в тупик американских военных.

Об этом сообщает китайское издание NetEasе, аналитики которого отмечают, что Вашингтон на протяжении долгого времени выстраивал свою политику по принципу «Америка прежде всего», ставя в рамках этой концепции интересы США выше интересов всех остальных участников международных отношений.

Руководствуясь этими соображениями, американский флот уже давно практикует свободное судоходство и отправляет боевые корабли туда, куда считает нужным, и в частности, к берегам тех стран, с руководством которых у властей США сложились напряженные отношения.

По мнению Вашингтона, эти действия командования ВМС США являются совершенно законными. Но при этом в самих Соединенных Штатов крайне болезненно воспринимают появление чужих военных кораблей поблизости от американских территориальных вод. Именно об этих двойных стандартах США говорится в материале NetEasе, перевод которого на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

c6f.navy.mil /

«США считают нормальным отправлять свои корабли к берегам других стран и в то же время яростно осуждают, когда то же самое делают их оппоненты. По имеющимся данным, некоторое время назад российский военный корабль подошел к Гавайским островам, и его действия не понравились американским военным», — отмечают китайские аналитики.

Речь в материале идет о разведывательном корабле Военно-Морского флота Росси «Карелия»,, отмечают авторы.

Появление российского корабля-разведчика в таком стратегически важном для Соединенных Штатов районе, по данным китайских экспертов, привело Пентагон в полную растерянность, так как американские военные не ожидали увидеть его в относительной близости от своей военно-морской базы Перл-Харбор.

Растерянность американского командования выдает то, как запоздало оно отреагировало на инцидент с российским кораблем-разведчиком.

Как сообщают китайские эксперты, Пентагон отреагировал на приближение корабля ВМФ РФ только после того, как «Карелия» вплотную приблизилась к Гавайям, хотя обычно военное ведомство США в подобных случаях реагирует гораздо оперативнее.

wikipedia.org / RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Аналитики NetEasе считают, что такая замедленная реакция Пентагона на инцидент с российским кораблем и растерянность связаны с тем, что американцы никак не ожидали ничего подобного. Дело в том, что перед «Карелией» в данном регионе побывал китайский военный корабль, который доставил Пентагону достаточно беспокойства, но никто в американском командовании не мог и предположить, что сразу после китайцев в этот же район явится российский корабль-разведчик.

«Американские военные этого не ожидали. Они только что проводили китайский корабль и вслед за ним на горизонте появился российский. США оказались в растерянности из-за произошедшего», — подчеркивают авторы материала.

Сильное волнение в Пентагоне вызвал то факт, что российский корабль маневрировал и возможно собирал разведывательные данные в районе, где расположены крупнейшие базы ВМС США, и американцы ничем не смогли ему помешать. Тупиковая ситуация, в которой оказались американские военные, объясняется тем, что «Карелия» действовала в полном соответствии с международным морским правом и не давала повода для каких-либо претензий.

И в этой ситуации, все что оставалось Соединенным Штатам Америки, это бессильно злиться, не имея возможности принять против российского корабля хоть какие-то меры, заключают китайские эксперты.