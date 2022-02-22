Праздничный концерт в Луганске в честь признания Россией ЛНР отменили

Праздничный концерт отменили на территории Луганска. Он должен был состояться в честь признания Россией Луганской Народной Республики.

Праздничное мероприятие в Луганске отменили из-за возобновившегося обстрела города. Соответствующей информаций поделилась специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Ольга Курлаева.

Ранее жителей Донецкой и Луганской народных республик призвали эвакуироваться. Причиной стал тот факт, что Украина в очередной раз начала обстреливать регион. Граждан республик разместили в 15 регионах России.