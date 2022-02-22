Двоюродный брат форварда сборной Бельгии Лукаку перешел в «Уфу» на правах аренды

Двоюродный брат бельгийского форварда Ромелу Лукаку Боли Болинголи Мбомбо стал игроком «Уфы».

Пресс-служба «Уфы» сообщила на официальном сайте, что крайний защитник Боли Болинголи Мбомбо будет выступать за команду до конца нынешнего сезона. Двоюродный брат бронзового призера ЧМ-2018 Ромелу Лукаку был арендован у шотландского «Селтика».

Боли Болинголи Мбомбо является воспитанником бельгийского «Брюгге». За «Селтик» защитник выступал с 2019 года. В составе клуба из Глазго 26-летний игрок становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии. В прошлом сезоне он выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир». Портал Transfermarkt оценивает стоимость двоюродного брата Ромелу Лукаку в 1,5 миллиона евро.